Rogo distrugge fienile in val d'Ega, ferito un pompiere

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - Un rogo ha distrutto la scorsa notte un fienile in val d'Ega. Sul posto sono arrivati 100 vigili del fuoco da tutto il circondario. Al loro arrivo l'annesso agricolo era già completamente avvolto dalle fiamme, dunque le forze di intervento si sono messe al lavoro per limitare i danni agli edifici vicini. In mattinata proseguono le operazioni per il completo spegnimento dell'incendio. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota, il corpo permanente di Bolzano svolge le indagini in merito. Durante le operazioni di spegnimento un pompiere è rimasto lievemente ferito. (ANSA).