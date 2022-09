Maltempo: 140 anni fa la 'Grande catastrofe dell'Alto Adige'

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - La Provincia di Bolzano ricorda la Grande catastrofe, ossia l'alluvione che investì esattamente 140 anni l'Alto Adige, cui seguì nel 1884 la nascita dei bacini montani e del servizio tecnico per la regolazione delle acque, come elemento di tutela del territorio.

"Tra il 16 e il 20 settembre 1882 - è raccontato -, il versante meridionale delle Alpi Orientali fu interessato da uno dei più gravi eventi alluvionali avvenuti sul nostro territorio.

La concomitanza di precipitazioni eccezionali, il repentino scioglimento delle prime nevi autunnali e gli ampi disboscamenti effettuati per la costruzione della ferrovia della Pusteria, causò il verificarsi di frane e colate detritiche che trascinarono enormi quantità di detriti e legname negli alvei dei torrenti principali, a loro volta interessati da piene eccezionali".

Diversi i centri che subirono danni imponenti: Brunico, Perca, Valdaora, Villabassa, Monguelfo, Dobbiaco, San Candido e Sesto. "La linea ferroviaria subì ben 137 interruzioni per una lunghezza totale di 15 chilometri. L'alluvione si trasferì nell'Isarco e poi nell'Adige, provocando numerose rotte degli argini che trasformarono l'intero fondovalle in un enorme lago temporaneo", sottolinea ancora la nota della Provincia. (ANSA).