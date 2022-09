Alto Adige: Klotz, Meloni lupa fascista travestita da pecora

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - "Lupa fascista travestita da pecora". Questa la definizione di Giorgia Meloni data in una lettera aperta ai rappresentanti del governo federale austriaco, ai candidati alla presidenza federale e ai media austriaci con prima firmataria Eva Klotz, la pasionaria del Sudtirolo, e sottoscritta da altri esponenti politici di Alto Adige e Tirolo.

Nel documento vengono riportate frasi attribuite alla presidente di Fratelli d'Italia su Benito Mussolini ("buon politico") e sui diritti delle minoranze sudtirolesi ("se si sentono austriaci vadano a vivere in Austria").

"Queste dichiarazioni di Giorgia Meloni la dicono lunga sul suo atteggiamento politico e destano grande preoccupazione, soprattutto in Alto Adige, perché Giorgia Meloni ha trovato parole inequivocabili anche nei confronti dei diritti delle minoranze sudtirolesi", scrive Klotz con gli altri sottoscrittori. "Immaginate il clamore che ci sarebbe stato in Austria o in Germania se fossero apparse dichiarazioni del genere da parte di un candidato alla carica di cancelliere, che definisce Hitler un buon politico e chiede l'assimilazione e l'espulsione delle minoranze etniche", viene ancora sottolineato. Da qui l'appello a Vienna come tutrice: "I leader politici, ma anche i media austriaci, hanno quindi una responsabilità molto particolare in questa situazione. L'Alto Adige non è una regione qualsiasi all'estero, ma un'area in cui la maggioranza della popolazione è austriaca e per la quale l'Austria esercita la funzione di tutela", concludono Klotz e gli altri firmatari. (ANSA).