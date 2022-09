Alto Adige: Fdi, parole contro Meloni alimentano odio

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - "Se guardassimo il passato di Eva Klotz vedremmo attentati all'unità nazionale, le sue parole oggi esprimono solo odio verso una nazione che tratta la minoranza locale meglio di chiunque altro nel mondo". Lo afferma Marco Galateo, coordinatore di Fratelli d'Italia a Bolzano e candidato alle politiche in Alto Adige, in riferimento alla lettera aperta della fondatrice della Sued-Tiroler Freiheit contro la leader Fdi. Galateo definisce, "irresponsabili parole che istigano all'odio etnico e ricordano l'inizio della stagione degli attentati degli anni '60. Non risponderemo alle provocazioni, ma difenderemo il diritto di tutti di conservare la propria identità".

"Appena tre giorni fa la bandiera italiana strappata al confine con l'Austria a Brennero e questa notte vandali hanno cancellato la scritta Italia con spray nero. Queste le conseguenze delle irresponsabili dichiarazioni del vicepresidente Achammer su un millantato allarme democratico in caso di vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche.

Chiedo immediatamente di interrompere questo tipo di comunicazione aggressiva e violenta, per rischia di armare le mani di qualche folle", conclude Galateo. (ANSA).