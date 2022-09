Vienna, restiamo saldamente al fianco dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - "Il governo austriaco continua a essere saldamente al fianco dell'Alto Adige nell'esercizio della sua funzione di tutela". Lo ha sottolineato il cancelliere austriaco e presidente del partito popolare Oevp Karl Nehammer dopo un incontro con il presidente della Svp Philipp Achammer questa sera a Vienna.

Secondo Nehammer, il governo austriaco "segue e sostiene gli sforzi per l'autonomia" del governatore Arno Kompatscher e della giunta altoatesina. Il cancelliere ha ribadito la necessità di ripristinare le competenze tagliate con il pronunciamento della Consulta in riferimento alla riforma costituzionale del 2001.

"Il governo austriaco ha già chiesto più volte al governo italiano di affrontare la questione in uno scambio costruttivo tra Roma e Bolzano. Rinnoveremo questa richiesta anche al nuovo governo che si insedierà dopo il 25 settembre", ha sottolineato il cancelliere.

Il 50/o anniversario del Secondo statuto di autonomia - secondo Nehammer - è la prova della buona collaborazione transfrontaliera, che da anni avviene su diversi livelli. Con l'ancoramento internazionale la questione altoatesina "è stata risolta in modo esemplare anche per altri conflitti paragonabili".

Infine, il leader della Oevp si è congratulato per la recente riconferma di Achammer alla guida della Svp. "Ringrazio il cancelliere e il segretario della Oevp per il fedele sostegno alle nostre istanze", ha affermato Achammer. (ANSA).