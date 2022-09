Prima auto sanitaria elettrica operativa in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - La prima auto sanitaria completamente elettrica a zero emissioni è operativa da mercoledì 14 settembre a Pinzolo e in Alta Val Rendena a supporto del soccorso sanitario. È la prima attiva in Trentino e si tratta di una Volkswagen ID.4 GTX 4x4 in dotazione all'Associazione Volontari trasporto infermi Pinzolo-Alta Rendena (Sti). La nuova auto sanitaria, che migliora ulteriormente il già importante parco macchine di Sti, è stata presentata martedì in occasione di una serata-evento tenutasi al Centro sportivo Pineta di Pinzolo. La nuova auto sanitaria è dotata dei dispositivi medici necessari al primo soccorso sanitario oltre alle più moderne tecnologie di sicurezza automobilistica. Il nuovo mezzo è arrivato a Pinzolo al compimento del decimo anno di presenza e operatività di una precedente autosanitaria. L'Associazione Sti-Pinzolo alta Val Rendena è convenzionata con Trentino Emergenza 118 e svolge la propria attività 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno con soli volontari, persone, dunque, che dedicano il proprio tempo per le attività di soccorso ed emergenza svolgendo, inoltre, il continuo aggiornamento dal punto di vista sanitario previsto dalla normativa provinciale. I volontari attivi sono attualmente 80 di cui 15 hanno appena ultimato il corso di formazione.

"La nostra Associazione - commenta in una nota il presidente Antonio Caola - è nata 33 anni fa su iniziativa dell'allora sindaco di Pinzolo Giovanni Cominotti e va avanti con spirito di servizio, gratuità e solidarietà. Il volontariato, in Trentino, è un valore aggiunto ed è solo insieme, con il gruppo, che si fanno le cose, si portano a termine i progetti, si aiutano le persone in difficoltà". (ANSA).