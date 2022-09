Incidente con l'ambulanza, un'auto si ribalta in galleria

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - Un'auto e un'ambulanza sono stati coinvolti questa mattina, alle 8.15 circa, in un incidente stradale verificatosi nella galleria Valaverta, a Ziano di Fiemme. Un impatto che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per gli occupanti dei due mezzi, uno dei quali, l'auto, si è ribaltato.

Ad intervenire - comunica la Federazione dei vigili del fuoco volontari sui canali social - i volontari di Ziano di Fiemme, che hanno isolato e messo in sicurezza l'area e gestito la viabilità. Sul posto anche tre ambulanze e i carabinieri della stazione di Predazzo. I feriti, tutti lievi - due giovani di 20 anni, uno di 26 anni ed una donna di 45 anni - sono stati portati all'ospedale di Cavalese. (ANSA).