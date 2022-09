Covid: Gimbe, Trento migliora e Bolzano peggiora

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Secondo l'ultimo bollettino Gimbe la situazione Covid in Regione è sostanzialmente stabile, anche se a Bolzano è in lieve peggioramento e a Trento in miglioramento.

Nella settimana 7-13 settembre in Alto ADige si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (352) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (0,2%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (4,8%) e in terapia intensiva (1,0%) occupati da pazienti COVID-19; I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Bolzano sono pari a 235 (+0,9% rispetto alla settimana precedente).

In Trentino, invece, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (364) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-6,8%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (9,5%) e in terapia intensiva (2,2%) occupati da pazienti COVID-19; I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Trento sono pari a 307 (-6,8% rispetto alla settimana precedente). (ANSA).