Bimba di 2 anni morsa al volto da un cane a Funes

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Una bambina di 2 anni è stata morsa al volto da un cane nei pressi di malga Geisler in val di Funes. Fortunatamente la ferite sono lievi e non si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. La piccola turista giapponese è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale di Bressanone per le cure del caso. (ANSA).