Auto incendiata ad un imprenditore in Trentino, due denunce

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - I carabinieri della stazione di Pergine Valsugana e quelli di Baselga di Pinè, in Trentino, hanno denunciato un 47enne, già noto alle forze dell'ordine, ed un manovale 45enne anch'egli pregiudicato con l'accusa di incendio doloso. I due sarebbero infatti i responsabili del rogo in cui, martedì 12 settembre, è andata distrutta una berlina di proprietà di un imprenditore edile.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza di ultima generazione posizionate in zona dal Comune di Pergine i carabinieri hanno rapidamente riconosciuto il 47enne e, successivamente, anche il 45enne.

Uno dei due, pur avendo negato ogni responsabilità, ha comunque a suo sfavore il movente, ovvero il licenziamento dalla ditta di impresa edile avvenuto ad aprile. L'altro denunciato, invece, ha dei segni di bruciatura all'altezza dell'arcata sopraccigliare, un particolare non ha lasciato alcun dubbio ai carabinieri. (ANSA).