Festival dello sport Trento, 150 eventi e più di 350 ospiti

(ANSA) - TRENTO, 14 SET - Oltre 150 eventi e più di 350 ospiti dal 22 al 27 settembre. Trento si prepara alla quinta edizione del Festival dello sport, evento organizzato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. "Quest'anno una medaglia in più, siamo tornati al primo posto come Provincia più sportiva in Italia. Non è un caso, perché abbiamo una squadra che crea opportunità di sport, riducendo anche il carico sulla sanità. Veniamo anche dalla medaglia della pallavolo in cui c'è tanta Trento. Il Festival entra in questo sistema di organizzazione e offre l'occasione di incontrare grandi atleti ed ex atleti", ha commentato Roberto Failoni, assessore provinciale allo sport, durante la conferenza stampa di presentazione a Trento.

"Al momento siamo arrivati a 325 ospiti, ma conto di aumentare sul filo di lana altri nomi. Non potevamo non lavorare con i nuovi campioni del volley con il loro ct: saranno qui venerdì 23 in mattinata. Sabato per il ciclismo avremo tanti campioni, tra cui Vincenzo Nibali. Per gli appassionati di tennis, domenica avremo un grande giocatore e musicista come Yannick Noah. Ma il Festival, come un giornale, è aperto fino all'ultimo, fino alla cerimonia inaugurale. Molta parte sarà dedicata al calcio, naturalmente, avvicinandoci anche ai mondiali in Qatar. Un panel eccezionale, per esempio, con Zico e Falcao, ma pure Batistuta e Zanetti, Klinsmann. Ne avremo davvero per tutti i gusti". Così Gianni Valenti, direttore scientifico Festival dello Sport e vicedirettore vicario della Gazzetta dello Sport.

"La ricaduta sul sistema ricettivo è da tutto esaurito, si parla di un 95% di occupazione dei posti letto nei giorni di manifestazione. Andiamo verso la fine della stagione estiva con grande soddisfazione e questa è l'occasione per avviare quella autunnale con la marcia giusta", ha sottolineato Matteo Agnolin, direttore Apt Trento. (ANSA).