Presto tetto ai posti letto anche per gli agriturismo

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Approvato dalla giunta provinciale di Bolzano il nuovo provvedimento sui tetti ai posti letto, con l'estensione delle limitazioni anche a bed & breakfast e agriturismo. Il regolamento, presentato in conferenza stampa a Palazzo Widmann, prevede la possibilità di eccezioni per nei centri storici e per quelle agrituristiche nell'ottica di contrastare lo spopolamento, ma in accordo con i Comuni ed entro i limiti di redistribuzione dei posti letto esistenti ed eventualmente lasciati liberi. Sarà rafforzato il sistema di controllo sul rispetto delle regole, affiancando ai controlli comunali, sistemi di verifica esterni. "Queste scelte vanno nella direzione di un turismo sostenibile e sempre maggiore qualità", ha commentato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. (ANSA).