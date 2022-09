(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - La Lega rassicura l'Alto Adige sull'autonomia, dopo il botta e risposta della leader di Fdi Giorgio Meloni e del segretario della Svp Philipp Achammer. "Con la Lega al governo non ci saranno problemi per l'autonomia", ribadisce il senatore del Carroccio Roberto Calderoli in un'intervista al Dolomiten. "La tutela delle minoranze - aggiunge però - non deve portare a un monopolio della minoranza, perché questo causerebbe delle controreazioni".

Sulla questione interviene, in un'intervista alla Tageszeitung, anche il candidato del centrodestra nel collegio Bolzano-Bassa Atesina, Maurizio Bosatra. In caso di elezioni - afferma - il suo "primo obiettivo a Roma sarà difendere i vostri diritti e rafforzare e sviluppare l'autonomia. Mi vedo come ponte tra la Provincia e i palazzi romani". Il centrodestra - ricorda infine l'ex commissario della Lega in Alto Adige - ha firmato un programma "dichiarandosi nero su bianco a favore dell'autonomia". "L'autonomia - spiega Bosatra - non deve però limitarsi all'Alto Adige, ma deve essere estesa al Veneto e alla Lombardia". (ANSA).