Covid: incidenza ancora in salita in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - L'incidenza settimanale di contagi da Covid è ancora in salita in Alto Adige e oggi è a 286 (+14). In netto aumento anche i nuovi casi che oggi sono 419 (6 pcr e 413 test antigenici).

Sono 1.886 gli altoatesini in quarantena e 97 quelli guariti.

Secondo i dati di ieri nei normali reparti sono ricoverati 29 pazienti, mentre in terapia intensiva è occupato un letto.

