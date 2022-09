Autonomie: Kompatscher, nuovo governo ripristini competenze

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - "Rivolgeremo l'appello al futuro governo di ripristinare le competenze alle province e regioni autonome che sono state tolte con il pronunciamento della Consulta". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher facendo un bilancio positivo della cerimonia per i 50 anni del secondo statuto d'autonomia.

"Non si è trattato solo di una celebrazione, ma anche di un momento per evidenziare davanti ai rappresentanti dei governi di Vienna e Roma dove si deve ancora intervenire". Secondo Kompatscher, "la situazione della provincia autonoma di Bolzano è particolare e il ripristino dello status quo del '96 è previsto dal diritto internazionale". (ANSA).