Tennis: Ranking Atp; sale Sinner, ora è il n. 11 al mondo

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Ranking rivoluzionato dopo gli US Open di tennis: Carlos Alcaraz è il nuovo n. 1 al mondo, seguito da Ruud e Nadal. Medvedev perde tre posizioni, Rublev torna in top 10 e Norrie segna il suo nuovo best ranking. Sale Sinner che torna n. 11 al mondo, mentre Berrettini scivola al n. 15 della classifica. (ANSA).