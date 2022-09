Fugatti, la scuola trentina punto di riferimento

(ANSA) - TRENTO, 12 SET - Visita di Maurizio Fugatti all'Istituto Martino Martini di Mezzolombardo, in occasione dell'apertura delle scuole, per la prima volta senza mascherine e restrizioni dopo due anni di emergenza Covid-19. Come riportato da una nota della Provincia, il presidente "ha ricordato che la scuola trentina nel difficile momento della pandemia è riuscita a rimanere il più possibile aperta e in presenza, soprattutto grazie al lavoro degli insegnanti, tanto da diventare un punto di riferimento per il mondo scolastico".

Un risultato che Fugatti lega all'autonomia: "Il cinquantesimo del Secondo Statuto ricorda a tutti come il Trentino sia capace di percorrere sempre nuove strade e possieda un forte spirito civico, legato alla consapevolezza dei provi valori, della propria storia e dell'essere una comunità capace di fare squadra anche nei momenti di difficoltà". (ANSA).