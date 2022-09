Energia: Bolzano, settimana corta a scuola assurdo e sciocco

(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - "E' assolutamente assurdo, una totale sciocchezza, prendere in considerazione la settimana corta a scuola, dopo due anni scolastici in cui le lezioni in presenza sono state più volte sospese - per risparmiare costi di riscaldamento". Lo afferma l'assessora all'istruzione di lingua tedesca in Alto Adige, Philipp Achammer. Da tempo in Alto Adige la quasi totalità delle scuole, ad eccezione di singoli istituti privati, hanno già cinque giorni di insegnamento. Simile la situazione in Trentino.

"Ci sono molti modi per risparmiare energia, anche negli edifici pubblici: iniziare dall'istruzione è pericoloso e dovrebbe essere l'ultima delle scelte possibili", conclude Achammer. (ANSA).