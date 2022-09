Covid, nessun decesso e 81 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 SET - Sono 81 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Trentino. Di questi, 79 sono stati rilevati dall'antigenico su 528 test effettuati, due dal molecolare su 16 tamponi. Riguardo alla situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati risultano 49, di cui due in rianimazione.

Ieri sono stati registrati cinque nuovi ricoveri, a fronte di tre dimissioni. Questi i dati che emergono dal bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che non riporta nuove vittime per Covid nelle ultime 24 ore. (ANSA).