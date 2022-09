Covid: da una settimana l'incidenza risale in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - Da ormai una settimana, pur se lentamente, l'incidenza sta risalendo in Alto Adige. Il 4 settembre è stato registrato il valore più basso di 239, mentre oggi è tornato a 272. Il bollettino odierno non riporta decessi e 93 nuovi casi. Gli altoatesini in quarantena sono 1.569, mentre quelli guariti 231. Secondo i dati di ieri nei normali reparti ospedalieri si trovano 23 pazienti, mentre in terapia intensiva uno. (ANSA).