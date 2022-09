Covid: nessun decesso in Trentino, aumentano però ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - Anche oggi nessun decesso da Covid-19 in Trentino dove i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 241. Aumenta però il numero dei ricoverati in ospedale dopo che ieri sono state accolte 12 persone a fronte di 3 dimissioni: il totale dei pazienti pertanto è di 47, di cui 2 in rianimazione. 288 nuovi guariti portano il totale a 202.923.

Dei nuovi positivi, la maggior parte (217) sono emersi dai test antigenici (1.194 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 24 positivi al molecolare (su 103 test effettuati). (ANSA).