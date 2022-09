Ad abbazia Montecorona prima tappa nuovo arcivescovo Perugia

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 11 SET - E' arrivato nel territorio della diocesi di Perugia e Città della Pieve il nuovo arcivescovo don Ivan Maffeis che ha fatto tappa all'abbazia-basilica minore di San Salvatore di Badia di Montecorona, nel comune di Umbertide, prima di essere ordinato nel pomeriggio nella cattedrale di Perugia.

"Come ci dice il Santo Padre: pregate per me, pregate gli uni per gli altri" le parole pronunciate da don Maffeis nel salutare i fedeli che lo attendevano, secondo quanto si legge in un comunicato della diocesi. Il nuovo vescovo è arrivato percorrendo a piedi, da "umile pellegrino", un breve tratto di strada. È stato accolto dal vescovo ed amministratore diocesano mons. Marco Salvi, dal sindaco di Umbertide Luca Carizia, dal parroco e rettore dell'abbazia di San Salvatore mons. Renzo Piccioni Pignani, dai dodici Monaci di Betlemme, dell'Assunzione della Vergine Maria e di san Bruno dell'Eremo di Montecorona, da alcuni ospiti del Villaggio Santa Caterina e da numerosi fedeli.

L'arcivescovo eletto, nell'entrare in basilica, ha compiuto il gesto del bacio del crocifisso, inginocchiandosi. Si è poi raccolto in preghiera davanti al Santissimo Sacramento nella splendida cripta dell'abbazia fondata dai Benedettini. (ANSA).