Svp, Meloni elabori la storia della nostra minoranza

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - "Se Giorgia Meloni pensa che l'autonomia non debba, in certi casi, tutelare alcuni e non altri, allora probabilmente non ha mai sentito parlare di tutela delle minoranze", lo afferma il segretario della Svp Philipp Achammer in risposta ad affermazioni della presidente di Fdi, secondo la quale "in alcuni casi l'autonomia è servita a tutelare alcuni invece di altri".

"La base e l'origine della nostra autonomia è e rimane la tutela delle minoranza tedesca e ladina", sottolinea Achammer.

"Chiunque voglia davvero proteggere le minoranze deve anche concedere loro diritti speciali e necessari". Come ribadisce il segretario della Svp, "allo stesso tempo non c'è dubbio che i poteri legislativi e amministrativi speciali (della Provincia di Bolzano, ndr.) sono stati utilizzati nell'interesse e a beneficio dell'intera popolazione. L'uno non esclude l'altro".

Il presidente della Svp invita la leader di Fdi a dimostrare il suo sostegno all'autonomia, "con parole e fatti, ad esempio partendo da una sincera elaborazione della storia della nostra minoranza". (ANSA).