Minore arrestato a Trento per rapine

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - La Polizia di Stato di Trento ha arrestato un minorenne italiano indagato per rapina ai danni di un coetaneo all'interno del Parco San Marco. Lo scorso 28 agosto il giovane aveva sottratto ad un coetaneo 40 euro, dopo averlo percosso e strattonato per il collo. Il ragazzo è anche indagato per una rapina con minaccia, in concorso con altri due minori, di un paio di scarpe e di una collana d'oro. La squadra mobile ha identificato un gruppo di minori, che nell'ambito delle attività contro le cosiddette baby gang, saranno tenuti sott'occhio. (ANSA).