Meloni, bene l'autonomia, ma serve uno Stato più efficiente

"Sull'autonomia non abbiamo cambiato atteggiamento e sta nel nostro programma insieme al presidenzialismo in un quadro di riforma istituzione e coesione nazionale". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni intervenendo in campagna elettorale a Trento.

"Abbiamo sempre difeso l'autonomia, soprattutto in questi territori", ha proseguito. "Quello che manca invece è uno Stato centrale più efficiente Come abbiamo scritto nel programma del centrodestra, l'autonomia la rafforzi meglio con uno Stato più capace di fare il suo lavoro. Questo è mancato finora nel gioco degli equilibri. La nostra sfida è l'autonomia per altri territori che ancora non ce l'hanno e la riforma istituzionale dello Stato, garantendo un maggiore collegamento con i cittadini, maggiore efficienza e stabilità", ha concluso.

