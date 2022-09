Covid: nessun decesso e 434 casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - Giornata senza decessi per Covid in Trentino Alto Adige. In Trentino i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 230, mentre 204 in Alto Adige. A Trento si registra un lieve calo del numero dei pazienti ricoverati: al momento sono 38, di cui 2 in rianimazione; ieri sono state accolte in ospedale 3 persone e ne sono state dimesse solo 4. A Bolzano, secondo dati di ieri, i ricoverati sono 29 nei normali reparti, 4 nelle cliniche private e uno in terapia intensiva.

