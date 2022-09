Carabinieri sanzionano 300 furbetti dei buoni pasto Covid

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - I carabinieri di Bolzano hanno sanzionato 300 furbetti dei buoni pasto Covid. I militari della compagnia di Bolzano e in particolare quelli della stazione di Sarentino hanno concluso una attività di verifica, allargata poi su tutta Italia.

Sono stati effettuati 1.350 verifiche, in particolare aSarentino, Renon, Appiano, Terlano, Andriano, Nalles, Cornedo, Meltina, Tesimo, San Genesio, Nova Levante e Nova Ponente, ad accertare se le persone interessate si trovassero realmente in gravi difficoltà economiche, riunendo i requisiti richiesti. I carabinieri hanno, quindi, elevato 304 sanzioni, grazie alle quali si prevede l'entrata nelle casse dello stato 324.000 euro.

Ad oggi già più di 40.000 sono stati versati. Le principali anomalie riguardavano richieste presentate da persone che già percepivano prestazioni sociali agevolate, come l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione, false dichiarazioni circa il reddito netto percepito dal richiedente e relativi componenti del nucleo familiare, nonché domande in cui il numero di persone componenti il nucleo familiare risultava difforme dalla realtà. (ANSA).