Wirth Anderlan, forse la politica ha bisogno di me

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - "Io non ho bisogno della politica, ma forse la politica ha bisogno di me". Risponde con queste parole l''ex comandante degli Schuetzen Juergen Wirth Anderlan, in un'intervista alla Tageszeitung, alla domanda su una sua possibile candidatura alle provinciali. Wirth Anderlan conferma di essere stato contattato da un partito, precisando con ironia che "non si tratta dei Verdi e neanche della Svp". "Resto un patriota e gli ultimi due anni mi hanno segnato", aggiunge.

"Forse la gente ha bisogno di uno sbruffone come me", dice ancora Wirth Anderlan.

L'ex comandante afferma inoltre che lunedì non avrebbe fatto sfilare gli Schuetzen a Merano per la cerimonia per i 50 anni del Secondo statuto, perché non si sarebbe trattato "della festa ma dei funerali dell'autonomia. Il vero nemico sta a Bolzano e non a Roma", così Wirth Anderlan. (ANSA).