Sustainability Days Bolzano, "passare dalle parole ai fatti"

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - "Dobbiamo agire con urgenza", ha dichiarato Marco Frey, membro dell'Advisory Baord dei Sustainability Days 2022, aggiungendo che un'ulteriore attesa aumenterebbe i costi ecologici, economici e sociali. La sostenibilità è una questione complessa, ha detto, ed è per questo che necessita di un approccio integrato. "L'obiettivo è una visione a lungo termine che porti ad una situazione vantaggiosa per le aree rurali", ha affermato Frey. La priorità assoluta è la sostenibilità ambientale: "Tutte le attività umane dipendono dal capitale naturale e dai servizi ecosistemici. Il punto fondamentale è che la trasformazione non deve in nessun caso andare a scapito della biodiversità", ha sintetizzato Marco Frey.

Frey ha anche riassunto le raccomandazioni nell'area tematica "agricoltura e alimentazione": "In primo luogo, aumentare la consapevolezza della crisi della biodiversità; in secondo luogo, rafforzare il ruolo della ricerca nella produzione alimentare; infine, promuovere un'alimentazione sostenibile".

La componente del Consiglio consultivo Elena Comelli ha definito le raccomandazioni per l'"efficienza energetica e le energie rinnovabili" come centrali "per salvare il pianeta". Le raccomandazioni sono: "ridurre il consumo di energia, fare spazio alla produzione e allo stoccaggio di energia rinnovabile, promuovere ulteriormente la cooperazione e la partecipazione, soprattutto di donne e giovani".

"Ora stiamo passando all'attuazione", ha spiegato poi il presidente della Provincia Arno Kompatscher. Si tratta ora di presentare il documento di raccomandazione delle Giornate della sostenibilità a livello europeo e di informarne le autorità romane. "Il governo provinciale altoatesino se ne occuperà in una propria riunione a porte chiuse e confronterà le raccomandazioni con il nostro programma", ha spiegato. "Vogliamo utilizzare il nostro margine di autonomia per avviare un cambiamento di paradigma e far progredire la sostenibilità ecologica nella nostra provincia. Ma anche per riavvicinare la società". (ANSA).