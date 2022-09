Covid: al via in Trentino la vaccinazione con il bivalente

(ANSA) - TRENTO, 09 SET - Il prossimo lunedì 12 settembre inizierà in Trentino la somministrazione del nuovo vaccino contro il Covid bivalente Comirnaty Original/Omicron BA.1.

All'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss) - si apprende - sono state consegnate complessivamente 43.200 dosi del vaccino.

Il via libera alla somministrazione del vaccino bivalente anti Covid (Comirnaty e Spikevax) è arrivato dal Ministero della salute, sulla base delle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ottica di un ulteriore consolidamento della protezione e nel rispetto del principio di massima precauzione.

La somministrazione di una dose di richiamo è raccomandata agli over60 e alle persone fragili o con patologie pregresse a partire dai 12 anni di età che non hanno ricevuto la seconda dose di richiamo (4/a dose) e che hanno completato il ciclo primario (purché siano trascorsi almeno tre mesi dall'ultima dose precedente di un vaccino anti Covid-19).

Sarà possibile prenotare la vaccinazione al Cup-online a partire da domani, sabato 10 settembre. (ANSA).