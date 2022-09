Tennis: Us Open;Sinner ko dopo 5 ore match,Alcaraz in semifinale

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Non ce l'ha fatta Jannik Sinner ad approdare alle semifinali degli Us Open di Tennis. Dopo un match maratona di oltre 5 ore, l'altoatesino ha ceduto al baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 in una partita leggendaria (nessuno aveva mai giocato oltre le 2.30 di notte allo US Open) e non riesce a conquistare la sua prima semifinale in un Slam. Impresa che riesce invece ad Alcaraz che nel penultimo atto di Flushing Meadows affronterà l'americano Tiafoe, vittorioso ai quarti contro Rublev. (ANSA).