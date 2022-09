Sostenibilità: in Alto Adige politica e scienza si alleano

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - Un'alleanza in Alto Adige per sostenere la politica sulla strada della sostenibilità, attraverso la cooperazione con ricercatori e scienziati. Il comitato di coordinamento è stato presentato nell'ambito dei Sustainability Days, in corso alla Fiera di Bolzano. Come riportato da una nota dell'amministrazione provinciale, la Libera università di Bolzano (Lub) assumerà la gestione amministrativa dell'alleanza. Con Lub, sono rappresentati nel comitato di coordinamento Eurac e lo Studio teologico accademico di Bressanone. il centro sperimentale Laimburg, l'istituto Fraunhofer, il Museo di scienze naturali dell'Alto Adige, l'Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, Eco Research.

"Per dare forma alla grande trasformazione che stiamo affrontando, abbiamo bisogno della competenza della scienza", ha sottolineato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. (ANSA).