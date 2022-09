Recapitate lettere con minacce contro candidati FdI Trentino

(ANSA) - TRENTO, 08 SET - Sono state recapitate alla redazione del quotidiano l'Adige e alla sede del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia del Trentino due buste contenti minacce di morte nei confronti dei candidati FdI, Alessia Ambrosi e Alessandro Urzì. Le lettere, che riportano come intestazione la dicitura "Nuove Brigate Rosse", sono state scritte in parte a mano, in parte con la macchina da scrivere.

Oltre alle minacce, si preannuncia un "autunno caldo e di fuoco" e iniziative contro l'arrivo a Trento di Giorgia Meloni, previsto per sabato 10 settembre. Sulla vicenda indaga la Digos di Trento. (ANSA).