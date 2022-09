Caritas Bolzano, in difficoltà persone con redditi bassi

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - La nuova direttrice della Caritas, Beatrix Mairhofer, ha incontrato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, per un primo confronto su alcuni temi, quali la carenza di alloggi, le migrazioni, l'integrazione e l'aumento dei prezzi.

"Oltre agli indigenti che si impoveriscono sempre di più, anche le famiglie, le persone con pensioni minime o con redditi bassi, rischiano tutte di trovarsi in forte difficoltà. E questo vale anche per i giovani, che trovano maggiori difficoltà nell'affermarsi come lavoratori autonomi", ha affermato Mairhofer, in merito all'inflazione in atto.

Nel corso dell'incontro - si legge in una nota - è stato affrontato anche il problema della crescente burocrazia. "Tra la Caritas e l'amministrazione provinciale altoatesina esiste una collaborazione di lunga data, poiché gestiamo diversi servizi per conto della Provincia e per altri riceviamo invece un sostegno finanziario, del quale siamo grati. Tuttavia alcuni aspetti legati alla burocrazia, soprattutto lo strumento delle gare d'appalto, non sempre facilitano il nostro lavoro", ha detto Mairhofer. (ANSA).