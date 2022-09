Tirolo: Övp recupera nei sondaggi pre-elettorali

(ANSA) - BOLZANO, 07 SET - La Övp tirolese recupera nei sondaggi in vista delle elezioni per il rinnovo della dieta del land austriaco. Il partito del governatore uscente Günther Platter, che nei scorsi mesi veniva dato sotto il 30%, ora raggiungerebbe tra il 35 e il 39% dei consensi, così un sondaggio dell'istituto Gmk per alcuni giornali locali tirolesi.

Anche la Fpö sembra aver superato la crisi dopo la caduta del loro leader Heinz Christian Strache e arriva al 15-19%. Il socialdemocratici riceverebbero tra il 14 e il 18% dei voti, mentre il partner di coalizione uscente dei popolari, i Verdi, sono verni tra l'8 e il 12%. (ANSA).