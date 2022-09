Maltempo: temporali e grandine la scorsa notte in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 SET - Violenti temporali, accompagnati da grandine, si sono abbattuti la scorsa notte su alcune zone dell'Alto Adige, specialmente sul Altipiano dello Sciliar, come anche nella zona tra Terlano e Appiano. I vigili del fuoco sono usciti per una cinquantina di interventi, soprattutto per allagamenti di cantine e garage, rimozione ostacoli alla circolazione, smottamenti, frane e colate detritiche.

Al mattino le precipitazioni saranno generalmente assenti, nel pomeriggio ed in serata saranno probabili isolati temporali.

La giornata di giovedì inizierà invece con cielo molto nuvoloso e delle piogge sparse. Nel corso del pomeriggio il transito di un fronte freddo porterà rovesci e temporali, mentre nel corso della serata il tempo migliorerà ad iniziare dalla Val Venosta.

(ANSA).