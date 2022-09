Arrestato trentenne a Trento per pedopornografia online

(ANSA) - TRENTO, 07 SET - La Polizia postale di Trento ha arrestato un trentenne per detenzione di materiale pedopornografico multimediale. L'indagine - si apprende - è stata condotta sulla base di un segnalazione pervenuta al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia.

Dopo gli approfondimenti svolti dagli investigatori, che hanno consentito di identificare l'uomo, una perquisizione ha permesso di rinvenire un'ingente quantità di contenuti pedopornografici, tra cui materiale prodotto dal trentenne e video scaricati dalla rete, ritraenti abusi su bambini anche in tenera età.

L'uomo è stato arrestato in arresto in flagranza di reato e trasferito al carcere di Trento. (ANSA).