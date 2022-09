Svp: Achammer sospende Vallazza da tutte funzioni di partito

(ANSA) - BOLZANO, 06 SET - Il segretario della Svp Philipp Achammer ha sospeso il consigliere provinciale Manfred Vallazza da tutte le funzioni di partito. Vallazza, secondo il Tar, avrebbe avuto un vantaggio economico a spese della mano pubblica nell'ambito dell'edilizia sociale. "In vista di un approfondito chiarimento delle accuse mosse, Manfred Vallazza è temporaneamente sospeso da tutte le funzioni di partito", afferma Achammer in una dichiarazione. Il segretario Svp ha agito sulla base delle competenze assegnategli con la riforma dello statuto del partito dal congresso della Stella alpina sabato a Merano. La direzione della Svp deve ratificare il provvedimento del segretario entro 30 giorni, ma deve anche decidere in merito a un chiarimento definitivo della questione.

Dal canto suo, Vallazza ribadisce di volersi difendere dalle accuse mosse. (ANSA).