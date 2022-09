Giovannini, quasi 300 miliardi per la sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 06 SET - Crescita equilibrata e durevole, progresso sociale, protezione dell'ambiente come pilastri per impostare politiche coerenti con l'Agenda 2030 definita dall'Onu per uno sviluppo sostenibile. E' la prospettiva perseguita dai Sustainability Days, inaugurati alla Fiera di Bolzano alla presenza del ministro Enrico Giovannini. "Mi occupo da anni di sostenibilità - rivendica il ministro delle Infrastrutture - e l'attuale governo ha spinto il Paese in questa direzione con investimenti importanti in infrastrutture e mobilità dal trasporto urbano a quelli ferroviario e marittimo".

Agricoltura e alimentazione, energie rinnovabili ed efficienza, resilienza degli habitat regionali sono alcuni dei temi in approfondimento nella quattro giorni in programma fino al 9 settembre. "Per lavorare alla sostenibilità abbiamo pianificato quasi 300 miliardi di interventi di cui 220 già definiti. Non un libro dei sogni, dunque - sottolinea Giovannini -. Vanno mobilitati anche gli investimenti privati, verso la decarbonizzazione dei trasporti e un nuovo modello di mobilità locale sostenibile". Un quadro complessivo in cui si inseriscono pure le politiche dell'abitare e la gestione delle risorse, idriche in primis. "Oltre 36 miliardi vanno alle ferrovie - aggiunge il ministro -. Con Rfi abbiamo iniziato a valutare gli interventi anche nell'ottica del loro adattamento ai cambiamenti climatici". Secondo il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, "dobbiamo puntare all'autonomia energetica come orizzonte strategico diversificando il più possibile le fonti di approvvigionamento". (ANSA).