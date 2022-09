Elezioni: il centrosinistra punta a unità oltre le Politiche

(ANSA) - BOLZANO, 06 SET - Non un semplice cartello elettorale per le politiche del 25 settembre, ma il primo passo verso una patto di consultazione tra le forze alternative alle destre e all'egemonia Svp. Con questa prospettiva Pd, Verdi/Sinistra, Team K (referente in Alto Adige di +Europa) hanno presentato le proprie candidature comuni nei collegi uninominali. Alfiere al Senato per Bolzano/Bassa Atesina sarà Luigi Spagnolli, ex sindaco del capoluogo e direttore dell'ufficio provinciale Caccia e pesca.

Due i portacolori alla Camera: per la circoscrizione Sud Elide Mussner, assessora comunale a Badia ed esperta di turismo sostenibile e per quella Nord Franz Ploner, medico e consigliere provinciale. "L'autonomia non può poggiare su un solo partito, la Svp, peraltro ridimensionata e indebolita - hanno ribadito i portavoce dei diversi partiti - né possono essere considerate rappresentative le destre sovraniste. Insieme rappresentiamo la ricchezza culturale linguistica, culturale, politica dell'Alto Adige". Auspicato, dunque, un rafforzamento crescente di un assetto plurale e unitario, anche in vista delle elezioni provinciali del 2023. (ANSA).