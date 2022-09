Biathlon: assoluti in val Martello con Wierer e Vittozzi

(ANSA) - BOLZANO, 06 SET - In attesa della stagione agonistica invernale, al Centro Biathlon "Grogg" in Val Martello andranno in scena questo weekend i Campionati Italiani estivi di Biathlon. Presenti Dorothea Wierer (Fiamme Gialle) e Lisa Vittozzi (CS Carabinieri), neo campionesse mondiali di Biathlon estivo rispettivamente nelle prove Supersprint e Sprint. Tra gli uomini Senior al via il promettente biathleta trentino Tommaso Giacomel, l'altoatesino Lukas Hofer, campione italiano Sprint 2019, Patrick Braunhofer, Didier Bionaz e molti altri ancora. In Alto Adige si assegneranno inoltre le maglie tricolori alle categorie Junior, Giovani e Aspiranti. Si scenderà sulla pista di skiroll sabato a partire dalle 9.30 per la prova Sprint, mentre domenica si concluderà con la Short Individual. La rigogliosa Val Martello scalderà dunque i motori in vista dell'appuntamento di IBU Junior Cup in programma dall'8 all'11 dicembre, sempre presso il rinomato Centro Biathlon "Grogg".

