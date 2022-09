Salvini, Lega e il centrodestra sull'autonomia ci sono

(ANSA) - BOLZANO, 05 SET - "La Lega e il centrodestra sull'autonomia ci sono. Abbiamo portato tutti gli amici di centrodestra a sottoscrivere un impegno comune nel programma. Le parole scritte restano, per difenderla dove c'è, come a Bolzano, e a offrirla a chi la chiede. Siamo nati per questo. Umberto Bossi ha creato un movimento su questo e ne siamo garanti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo im campagna elettorale a Bolzano.

"La Lega - ha proseguito - è baluardo in difesa dell'autonomia. In parlamento siamo sempre stati e saremo gli unici a difendere chi ce l'ha e a proporla a chi la vuole.

Troppe volte la sinistra, sulle libertà, sulle autonomie, sull'autogoverno ha provato a togliere a cancellare". Secondo il leader del carroccio, "non è una data casuale essere qui oggi a Bolzano, Rovereto e Treviso. L''autonomia significa buongoverno a prescindere dai colori, autogoverno è un valore", ha ribadito.

