Kompatscher, autonomia significa anche responsabilità

(ANSA) - BOLZANO, 05 SET - "Autonomia significa anche responsabilità". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher durante la cerimonia a Merano per i 50 anni del secondo Statuto d'autonomia. Il presidente della Provincia ha ricordato i "piccoli e grandi passi" che hanno portato all'autonomia dinamica che oggi caratterizza l'Alto Adige.

Kompatscher ha evidenziato come Bolzano, da un territorio povero, sia diventato uno dei motori dell'economia italiana. "E tutto questo - ha sottolineato - non costa nulla allo Stato, perché si finanzia tramite il gettito fiscale locale". La Provincia di Bolzano - ha proseguito - "è uno dei pochi contribuenti netti in Italia". Secondo il governatore, l'Alto Adige "deve essere laboratorio di uno sviluppo sostenibile a livello ecologico, sociale ed economico". Kompatscher ha anche sottolineato l'importanza di contrastare la "progressiva erosione" delle competenze delle regioni autonome dopo il pronunciamento della Consulta.

"Uniti nella diversità, uniti nei valori comuni, è questa la Provincia di Bolzano: una piccola nel cuore dell'Europa", ha concluso. (ANSA).