Fugatti, riscoperta identitaria per il futuro dell'autonomia

(ANSA) - TRENTO, 05 SET - "Il percorso di riscoperta identitaria ha portato frutti molto importanti in questo mezzo secolo, ma oggi va aggiornato e adeguato alle sfide che abbiamo di fronte. Dobbiamo lavorare sulla sua cultura di riferimento, su quel senso di appartenenza che permette ad una comunità di sentirsi tale". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione della cerimonia per il 50/o anniversario del Secondo statuto di autonomia, al Teatro Sociale di Trento. All'iniziativa hanno preso parte anche il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e il Capitano del Tirolo, Günther Platter.

"L'identità che dobbiamo riscoprire e rilanciare è quella che deriva dalla nostra collocazione geografica e territoriale: il Trentino si è sviluppato lungo il 'corridoio del Brennero' e anche le valli laterali sono caratterizzate dalla comunanza di interessi e di visioni. Una comunanza che si basa su molti riferimenti comuni, che richiamano tradizioni, culture e pratiche, che possono diventare un formidabile patrimonio dal quale partire per il rafforzamento delle forme di convivenza", ha aggiunto, rimarcando l'importanza dell'Euregio nel futuro dell'autonomia trentina. (ANSA).