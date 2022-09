Covid: 71 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 05 SET - Sono 71 i nuovi casi di contagio individuati in Trentino nelle ultime 24 ore, di cui un caso risultato positivo al tampone molecolare (su 24 test effettuati) e 70 agli antigenici (su 419 test). I casi attivi sono 3.050 (-9), non si registrano decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I pazienti ricoverati sono 64, di cui due in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati tre nuovi ricoveri e cinque dimissioni.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.250.510, di cui 428.853 seconde dosi, 340.470 terze dosi e 30.242 quarte dosi. (ANSA).