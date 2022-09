Tennis:Us Open; battuto americano Nakashima, Sinner agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Sorride soltanto uno dei due italiani che nella notte hanno giocato agli Us Open. Si tratta di Jannik Sinner, che si è qualificato agli ottavi battendo in quattro set l'americano Brandon Nakashima. L'altoatesino numero 13 del ranking Atp si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ora dovrà vedersela con il bielorusso Ilya Ivashka che nella notte ha eliminato un altro azzurro, Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara ha ceduto in quattro set, 6-4, 3-6, 6-2, 6-3, in due ore e 46 minuti di gioco. Musetti è stato anche penalizzato dalle vesciche all'indice della mano destra, che aveva in eredità dalle partite precedenti. Nel pomeriggio Matteo Berrettini affronterà negli ottavi lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. (ANSA).