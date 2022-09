Elezioni: Svp, non stimiamo chi non stima l'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - "Non stimiamo chi non stima l'autonomia e non rispettiamo chi non rispetta le minoranze.

Cari Fratelli d'Italia, non siamo noi a dover cambiare il nostro approccio, ma cambiate voi il vostro perché le minoranze sono una ricchezza per il paese". Lo ha detto il segretario Svp Philipp Achammer durante il 65/o congresso della Volkspartei a Merano. "Non accettiamo affermazioni come quella di Giorgia Meloni che ha sostenuto che a chi non piace il tricolore può fare a meno dei milioni che arrivano da Roma", ha proseguito Achammer che ha espresso "rammarico per la caduta del miglior premier degli ultimi anni". (ANSA).