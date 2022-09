Editoria: Depentori nominato direttore quotidiano L'Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - La Sie spa (Società Iniziative Editoriali) comunica che, con decorrenza 5 settembre 2022, ha deliberato che ogni testata edita abbia un suo direttore responsabile. Al quotidiano Alto Adige di Bolzano rimarrà quindi l'attuale direttore Alberto Faustini, al quotidiano l'Adige di Trento viene nominato direttore responsabile Pierluigi Depentori, al coordinamento di tutti i siti web della società viene nominato Renzo Moser.

Per tutti i mezzi della società viene istituita la figura del direttore editoriale nella persona di Alberto Faustini.

L'editore augura buon lavoro al neonominato direttore Pierluigi Depentori, al coordinatore dei siti web Renzo Moser e ringrazia Faustini per gli anni di grande impegno presso il giornale l'Adige, caratterizzati da eventi avversi come ad esempio la pandemia Covid 19, conclude la nota. (ANSA).