Covid: un decesso e 285 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - l report di oggi dell'Azienda sanitaria riporta una nuova vittima per Covid in Trentino. Si tratta di una donna sui 90 anni, vaccinata, che soffriva di altre patologie. I nuovi casi positivi sono 285, tutti rilevati dall'antigenico (su 1.409 test effettuati) e nessuno al molecolare (su 125 test). Due poi le positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi e confermate dal molecolare. I pazienti ricoverati sono 61, di cui uno in rianimazione. Ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri, a fronte di 6 dimissioni.

In Alto Adige, invece, non si registrano decessi di pazienti Covid, mentre i nuovi casi sono 163 (4 pcr e 159 test antigenici). 227 altoatesini sono stati dichiarati guariti, mentre 1.896 sono in quarantena. Secondo i dati di ieri, nei normali reparti sono ricoverati 32, nelle cliniche private 6 pazienti, mentre uno è in terapia intensiva (ANSA).