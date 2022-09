Alto Adige: Kompatscher, l'autonomia da sempre è un cantiere

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - "L'autonomia da sempre è un cantiere, deve svilupparsi per restare sempre funzionale". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher durante il congresso della Svp a Merano. Il presidente della Provincia autonoma ha rivendicato una svolta sostenibile, sia ambientale che sociale. "Serve un intervento straordinario della nostra autonomia alla luce del pronunciamento della Consulta che non è stata a nostro vantaggio", ha detto.

Secondo Kompatscher, "la nostra autonomia è una storia di successo per la tutela della cultura e della lingua, ma anche dell'economia locale, lo dimostra il benessere e la pacifica convivenza" che oggi regnano in Alto Adige. "La gente ha paura per il proprio futuro e cala la fiducia nelle istituzioni, non solo nella politica ma anche nella scienza, nei media e nella chiesa. Per questo servono risposte concrete", ha proseguito il governatore. "La politica deve impegnarsi per il bene comune e non del singolo individuo, serve comunque anche l'auto responsabilità di ciascuno".

In riferimento alle tensioni interne, Kompatscher ha auspicato che la Svp "riconquisti la fiducia degli elettori per avere a Roma la maggiore presenza possibile di tre deputati e tre senatori". Per questo la Volkspartei deve restare fedele alla sua vocazione di partito di raccolta a vantaggio di tutti.

"Discutiamo, troviamo un consenso, votiamo, ma poi la decisione va rispettata. In questo modo potremo realizzare le grandi sfide del futuro", così Kompatscher. "Dopo le elezioni - ha ribadito - vanno affrontate le sfide future, come il cambiamento climatico e la giustizia sociale. "Molto cambierà nei prossimi anni, ma possiamo usare la nostra autonomia per una via altoatesina della sostenibilità che non lascia nessuno indietro. La società altoatesina deve essere sostenibile ed equa", ha concluso il governatore. (ANSA).